[아시아경제 임춘한 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 47,900 전일대비 3,350 등락률 +7.52% 거래량 294,818 전일가 44,550 2020.06.17 15:30 장마감 close 은 17일 자산매각을 통한 재무구조 개선 및 핵심사업 투자재원 확보를 위해 유형자산인 부산 범일동 부지(3필지)를 3067억원 규모에 대우건설(047040)에 처분하기로 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr