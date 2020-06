창원대, ‘산학융합기술교육센터’ 개소식 개최

정부지원 산학협력 교육사업 수행 등 역할 기대



[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교 산학협력단은 산학융합기술교육센터 개소식을 개최했다고 17일 밝혔다.

개소식과 함께 본격적인 운영이 들어간 산학융합기술교육센터는 ▲정부 지원 산학협력 교육사업 수행의 경쟁력을 확보 ▲지역기업체 맞춤형 기술교육 및 4차산업 핵심기술 교육과정 체계화 ▲정부 지원 교육사업 관계기관 협력체계 강화 및 대학 교육 시설·장비·프로그램 활용 활성화 ▲재학생과 졸업생 산업현장 실무교육 기회 제공을 통한 취업률 제고 등의 역할을 하게 된다.

이날 개소식은 창원대학교 이호영 총장과 이재현 연구산학부총장 및 산학협력단 교직원, 창원시 조영진 제1부시장, 경상남도의회 박문철 도의원, 창원대학교 가족회사 대표인 ㈜건화 윤경화 대표이사, ㈜태성에스엔이 심진욱 총괄본부장 등 대학과 지자체, 기업체 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

이호영 창원대 총장은 “산학융합기술교육센터를 통해 지역 산학협력의 코어 역할을 하는 창원대학교가 지역산업 발전의 핵심인력을 양성하는 교육기관의 기능을 한층 강화하게 될 것이다”며 “나아가 정부 지원 교육사업을 수행하는 전문기관으로서 대학과 지자체, 산업체, 연구기관의 산-학-연-관 협력 및 동반성장을 견인할 것으로 기대한다”고 말했다.

