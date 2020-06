광주시-문체부, 제4차 정책협의회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 17일 국립아시아문화전당에서 문화체육관광부와 ‘제4차 정책협의회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 정책협의회는 조인철 문화경제부시장과 전병극 문화체육관광부 문화예술정책실장, 박태영 국립아시아문화전당장 직무대리, 김도형 옛전남도청복원추진단장, 김준영 문화관광체육실장 등 15명이 참석해 아특법 개정사항 및 2021년 국비 신규·증액사업 등에 대해 논의했다.

광주시는 아시아문화중심도시조성사업의 실행력 제고를 위해 ▲문화전당 운영 국가기관 유지와 아특법 유효기간 5년 연장 법안 처리 ▲광주비엔날레 전시관 예비타당성조사 통과와 설계용역비 지원 ▲국립광주국악원 건립(유치) ▲아시아문화중심도시 육성펀드 출자 ▲2021년 국비지원 사업 등에 대해 건의했다.

문화체육관광부는 국립아시아문화전당의 운영주체와 관련해 아특법 부칙 제2조에 대한 보완조치로 아특법 시행령을 지난 3월말에 개정, 현 운영체제를 당분간 유지하는 근거는 마련했다.

현재 국회에 발의된 ‘문화전당 운영 국가기관 5년 연장 유지’를 내용으로 한 아특법 개정안(2020.6.9. 이병훈 국회의원 대표발의)이 올해 안에 국회에서 통과될 수 있도록 광주시와 공조를 통해 적극 추진해 나갈 것을 밝혔다.

또 광주시가 건의한 광주비엔날레 전시관 건립 예타 통과, 국립국악원 광주 유치, 아특법 유효기간 5년 연장 등은 사안별로 문체부와 광주시의 지속적인 업무 공유를 통해 협력하기로 의견을 모았다.

전병극 문체부 문화예술정책실장은 “국립아시아문화전당의 현 운영체제 5년 연장 추진과 관련해 문화전당의 위상정립과 최소한의 안정적인 운영기반 조성이 선행이 돼야 한다는 데 공감한다”며 “국회에서 아특법 개정안이 처리될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

조인철 문화경제부시장은 “앞으로 남은 조성사업 기간 동안 문화체육관광부와 소통과 협력을 통해 조성사업의 성과가 시민들이 체감할 수 있도록 하겠다”며 “5대 문화권사업 등 핵심기반시설 조성에 필요한 국비예산 확보와 광주비엔날레 전시관 건립, 국립광주국악원 유치, 한국문화기술(CT)연구원 설립 등 우리시 핵심 현안사업들이 조속히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

