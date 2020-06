임실군 복잡한 세금고민, 찾아가는 마을세무사로 해결

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 추진하고 있는 ‘찾아가는 마을세무사’가 세무 상담이 쉽지 않은 주민들의 답답한 고민을 해소해 주고 있다.

지난 15일에는 관내 임실읍사무소, 오수면·관촌면사무소 3곳에서 ‘찾아가는 마을세무사’무료상담 서비스를 실시했다.

찾아가는 마을세무사 무료상담 운영은 지역 소상공인, 시장 상인 및 평소 세무 상담을 받기 어려운 취약계층을 위해 마련됐으며, 국세 및 지방세 등 세무 상담을 해준다.

무료상담에는 임실군 마을세무사로 위촉된 류흥진, 정관식, 노인환 세무사가 참여해 지역주민들에게 복잡한 세금 고민을 앉은 자리에서 해결해 주고 절세혜택의 팁도 전달하는 등 주민들에게 큰 호응을 얻었다.

특히 지난 2016년부터 시작해 분기별로 각 읍·면 지역을 직접 방문하여 「찾아가는 마을세무사」 제도 운영을 통해 무료 세무 상담을 실시하고 있으며, 전화상담, 팩스상담, 방문상담 등을 통해 현재까지 150여명의 세금 고민을 해결하는 성과를 거뒀다.

박세민 재무과장은 “ 앞으로 2회 더 읍면을 3개권역으로 나누어 순차적으로 마을세무사가 출장 방문할 예정이라며, 군 홈페이지와 지방세 고지서 등을 활용해 많은 주민들이 양질의 세무 상담서비스를 받을 수 있도록 적극 홍보해 나가겠다”고 전했다.

