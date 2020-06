[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군청 공무원노동조합(위원장 김진환)은 어려운 이웃을 위해 팔을 걷고 나섰다.

지난 13일 김진환 위원장 및 조합원, 강진면 직원 등 50여명은 강진면 부흥리 소재 이웃을 찾아 집 내·외부 청소와 잡초작업, 재활용 분리수거 등 쾌적한 주거환경을 위해 구슬땀을 흘렸다.

또한 30만원 상당의 전자레인지 및 생필품을 전달하며 힘든 환경에서도 희망을 잃지 않고 살아가는 이웃을 따뜻하게 위로했다.

김진환 위원장은 ”지역사회 발전을 위해 솔선수범하며 정기적으로 봉사활동을 꾸준히 진행할 예정이며, 임실군민과 함께하는 노동조합이 되도록 노력해 나갈 계획“이라고 밝혔다.

호남취재본부 박노식기자 sd2481@asiae.co.kr