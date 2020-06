배트맨·슈퍼맨 등 DC 히어로, 세계 영화팬 만난다

워너브러더스, 8월23일 온라인 무료 팬 이벤트 'DC팬돔' 개최

배트맨, 슈퍼맨, 원더우먼 등 DC코믹스 슈퍼히어로들이 세계 영화팬들과 온라인에서 교류한다.

워너브러더스는 8월23일 오전 2시(한국시간) 온라인으로 무료 팬 이벤트 ‘DC팬돔’을 한다고 17일 밝혔다. DC코믹스 슈퍼히어로와 슈퍼빌런이 한데 모여 지난 역사를 돌아보고 팬들과 소통하는 행사다. DC코믹스 영화·텔레비전 시리즈·게임·코믹스 등의 새로운 소식과 배우·제작자 등의 이야기도 들려준다.

조명하는 작품은 스물세 편이다. ‘원더 우먼 1984’를 비롯해 ‘더 배트맨’, ‘아쿠아맨’, ‘배트우먼’, ‘블랙 아담’, ‘블랙 라이트닝’, ‘DC 수퍼히어로 걸즈’, ‘[DC 레전드 오브 투모로우’, ‘DC 스타걸’, ‘둠 패트롤’, ‘플래시’, ‘할리 퀸’, ‘저스티스 리그’ 잭 스나이더 감독판, ‘루시퍼’, ‘페니 워스’, ‘샤잠!’, ‘수어사이드 스쿼드’, ‘수퍼걸’, ‘수퍼맨 & 로이스’, ‘틴 타이탄스 고!’, ‘DC 타이탄’, ‘왓치맨’, ‘영 저스티스: 아웃 사이더스’이다.

워너브라더스 앤 사노프 최고경영자(CEO)는 “DC코믹스 슈퍼히어로들은 지난 85년간 우리를 즐겁게 해줬다”며 “이번 이벤트로 세계 팬들에게 이제껏 본 적 없는 즐거움을 선사하겠다”고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr