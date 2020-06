중소기업 옴부즈만, 무협 인천기업협의회와 간담회

[아시아경제 김종화 기자]중소기업 옴부즈만은 17일 한국무역협회 인천기업협의회 위원들과 서울 정부종합청사 중소기업 옴부즈만 회의실에서 인천소재 중소기업들의 경영애로 해소를 위한 간담회를 개최했다.

박주봉 옴부즈만은 인사말을 통해 "코로나19로 인한 대내외 경영환경의 악화로 많은 중소?중견기업들이 어려움 속에 있다"면서 "간담회를 통해 인천 기업들이 겪고 있는 애로와 정부의 지원이 필요한 부분에 대해 허심탄회하게 논의 되기 바란다"고 당부했다.

이날 간담회에서 인천기업협의회 위원들은 환경관련 검사 비용 급등에 따른 정부 지원 및 절차 효율화, 코로나19 피해기업 금융지원 정책의 실효성 제고, 코로나19로 인한 해외 주재 직원들의 체류비자 관련 애로 해소 등의 필요성을 호소했다. 또 지금과 같은 위기 상황에서는 기업들의 실질적 애로해소를 위한 정부의 노력이 더욱 절실하다고도 했다.

이에 대해 옴부즈만은 "협의회 위원들의 의견에 공감하며 정부의 지원이 절차적, 방법적으로 기업들이 체감할 수 있는 방향으로 이루어지도록 노력하겠다"고 답변했다.

박귀현 한국무역협회 인천지역본부장은 "이번 간담회를 통해 코로나19로 많은 어려움을 겪고 있는 중소?중견기업들의 애로를 직접적으로 정부에 전달할 수 있었다"면서 "앞으로 직?간접적인 채널을 통해 업계의 고충을 정부에 전달하는 기회를 확대하겠다"고 말했다.

