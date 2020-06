경기시장군수協 "도민 안전 위협 전단살포 반대"

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도 시장ㆍ군수 협의회(회장 안병용 의정부시장)는 17일 "도민 안전을 위협하는 대북 전단 살포를 반대한다"고 밝혔다.

협의회는 이날 입장문을 통해 "대북 전단 무단 살포는 주민들의 생명과 안전을 위협하는 부메랑이 될 수 있음을 잊지 말아야 한다"며 "주민 안전을 위협하는 그 어떤 행위도 용인될 수 없다"고 강조했다.

이어 "2014년 10월 북은 대북 전단 풍선을 향해 포탄을 발포했고 발포된 포탄이경기 연천군에 떨어져 주민들은 한동안 공포와 불안에 떨어야 했다"며 "김포와 파주, 연천에 이르는 접경지역 도민들은 지금도 불안 속에 살고 있다"고 덧붙였다.

협의회는 "그 어떤 편익도 국민의 안전보다 우선할 수 없다"며 "이재명 경기도지사가 제시한 '접경지역에 대한 위험구역 지정과 대북 전단 살포자 출입금지'를 비롯한 주요 대책들은 시의 적절하고 환영할 만한 조치"라고 지지했다.

이와 함께 협의회는 "도민 행복을 위협하는 모든 행위에 대해 반대 의사를 분명히 밝힐 것"이라며 "아울러 한반도 평화와 번영을 위해 기초지방정부가 할 수 있는 모든 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.

