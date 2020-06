미스터블루, 글로벌 퍼블리셔 가미고 AG와 ‘에오스’ 북미·유럽 서비스 계약

[아시아경제 유현석 기자] 미스터블루 미스터블루 207760 | 코스닥 증권정보 현재가 12,850 전일대비 200 등락률 -1.53% 거래량 1,452,411 전일가 13,050 2020.06.17 13:06 장중(20분지연) close 는 자회사 블루포션게임즈가 개발한 PC 온라인 MMORPG ‘에오스(EOS)’의 북미, 유럽 서비스를 위해 기존 퍼블리셔였던 가미고 AG(Gamigo AG)와 재계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

전세계 1억명 이상의 유저를 보유하고 있는 유럽 최대 게임 퍼블리셔인 가미고 AG는 지난 2017년부터 ‘에오스’ 북미, 유럽 서비스를 진행해왔다.

이번 재계약은 블루포션게임즈의 글로벌 직접 서비스 경험을 바탕으로 블루포션게임즈의 역할을 확대한 공동사업 계약 형태로 수익구조를 개선했다. 또 기존 북미와 유럽 서비스 지역에 터키, 러시아, 남미, CIS(독립국가연합) 국가 등이 새롭게 추가돼 서비스 지역을 확대했다.

최근 북미와 유럽 지역은 ‘에오스’ 트래픽과 게임 내 거래액이 상승하고 있어 해외 매출 상승 기대감이 높아지고 있다.

신현근 블루포션게임즈 대표는 "'에오스'를 가장 잘 이해하고 있는 파트너사인 가미고 AG와 재계약을 체결하게 돼 기쁘다"며 "이번 재계약을 통해 블루포션게임즈의 책임과 권한이 확대된 만큼 유저들과의 적극적으로 소통해 만족도 높은 서비스를 제공하도록 하겠다"고 말했다.

블루포션게임즈는 지난 3월 ‘에오스’ 국내 서비스 공식 타이틀을 ‘에오스 : 더 블루’로 변경하고 업데이트를 진행했으며 국내 서비스를 직접 진행하고 있다. 블루포션게임즈는 지난 2일 네이버 자회사 라인(LINE)의 PC 게임 플랫폼인 라인 피오디(LINE POD)를 통해 ‘에오스’가 동남아시아 시장에 진출한다고 밝힌 바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr