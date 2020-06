통합당 경제혁신위 첫 회의…김종인 "사회적 약자 더 나은 위치로 옮겨야"

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 17일 우리사회의 그늘인 계층간 양극화와 빈곤격차를 지적하며 "사회적 약자를 더 나은 위치로 옮기는 것이 통합당 지상의 목표"라고 말했다.

김 위원장은 이날 국회에서 열린 당 경제혁신위원회 첫 회의에 참석해 "경제혁신위에서 좋은 결과를 만들 것을 확신한다"며 이 같이 말했다.

그는 "우리나라는 세계에서 모범국가로, 경제성장과 민주화를 동시에 달성한 좋은 국가 중 하나"라면서도 "경제대국 발전의 결과로 사회계층 간 위화감이 형성될 정도로 빈곤층 비중이 다른나라에 비해 너무 높다"고 진단했다. 그러면서 "이것이 이어져 현재 세계에서 가장 낮은 출산율을 보이는 형태가 되지 않았나 생각한다"고 말했다.

김 위원장은 "현재 우리나라가 겪고 있는 여러 경제상황을 고려할 때 종전과는 완전히 다른 세상"이라며 "기본적으로 사고의 기본적 전환을 하지 않으면 미래 경제사회를 형성하기 어렵다는 판단이 들었다"고 경제혁신위를 출범시킨 배경을 설명했다.

그는 "일반적인 사람들의 인식 속에 통합당은 항상 기득권 계층을 옹호하는 정당이라는 얘기를 많이 들었는데 사실 어떤 계층을 상대로 해서 정당 목적을 달성할 것인가가 국민들에게 명확히 알려지지 않을 것 같다"고 봤다.

김 위원장은 "당의 기본 생각은 자유민주주의를 최고의 목표로 추구하는 정당이라 이것이 국민과 위화감을 어떻게 하면 해소시킬 것인지를 노력하겠다"며 "기본적으로는 사회적 약자를 어떻게 하면 지금보다 더 나은 위치로 옮겨놓을 것인지가 지상목표"라고 강조했다.

통합당 경제혁신위에는 앞으로 '김종인 비대위표' 경제정책과 의제 발굴을 책임질 예정이다.

위원장을 맡은 윤희숙 의원은 "우리당이 시대를 어떻게 읽느냐, 어떻게 이끌고 싶다는 것을 보여주는 작업이 될 것"이라며 "꿰뚫는 주제는 급변하는 시대에서 아무도 낙오하지 않도록 배려하고 모든 국민이 능동적으로 변화의 시대를 살도록 돕고, 지속가능성을 어떻게 보장할지 책임지는 노력을 하려고 한다"고 밝혔다.

