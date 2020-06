영등포구, 유치원·학교에 방역인력 199명 지원

채현일 영등포구청장, 16일 교육부-전국시장·군수·구청장협의회 간담회 참석...코로나19로부터 안전한 교육환경 위해 유치원·학교 방역인력 지원방안 제시

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 16일 수원시청에서 열린 교육부-전국시장·군수·구청장협의회 간담회에 참석해 학교방역 지원 방안을 협의, 지역 내 유치원과 학교에 방역인력을 전격 투입하기로 결정했다.

교육부는 시·도 교육청과 예산을 투입, 방역과 생활지도 등에 필요한 4만여 명의 인력을 학교에 배치하려 한다고 밝혔으나, 학교 현장에서는 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 상황이다.

이에 구는 현재 추진 중인 ‘코로나19 극복 희망일자리 사업’과 연계하여 지역 내 사립 유치원과 학교에 방역 인력을 지원하는 방안을 제시했다.

구체적으로는 총 199명을 채용, 유치원 전체 27개소에 각 1명씩을 배치, 초등학교 23개교, 중학교 11개교, 고등학교 9개교에 각 4명씩을 배치한다는 내용이다.

배정된 인력은 7월6일부터 12월6일까지 총 5개월 간 주 5일 4시간씩 근무하며 유치원 및 학교에서 소독 및 방역, 발열체크, 거리두기와 같은 생활지도를 담당하게 된다.

구는 이달 중 방역인력 모집 공고 후 선발을 마치고, 채용된 인력을 7월부터 유치원 및 학교마다 배치해 근무하도록 한다.

한편, 지난달 28일 여의동 홍우빌딩 소재 한 학원에서 중학생 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받자 구는 즉시 해당 빌딩 소재 학원 50여 개소를 일시 폐쇄했다.

또 빌딩 출입 차단 및 휴원 권고 등 구의 발빠른 대처와 관계 기관의 협조로 추가 확진자 발생을 막을 수 있었다.

채현일 영등포구청장은 “언제 발생할지 모르는 비상 상황에 신속히 대처할 수 있도록 24시간 비상대응체제를 유지하고 있다”며 “방역물품 및 인력 지원 등 가능한 모든 자원을 동원해 코로나19 종식 때까지 학생들의 안전을 지키겠다”고 전했다.

