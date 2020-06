▲김종철씨 별세, 김하늬(뉴스토마토 기자) 김무늬(롯데씨네마 매니저)씨 부친상, 김상윤(이데일리 기자)씨 빙부상, 이금자씨 배우자상=16일 오후 14시02분, 중앙보훈병원 장례식장 3층7호, 발인 18일10시, 02-2225-1004

