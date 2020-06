[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 달성교육지원청이 한국교직원공제회가 선정한 '교육기관전자조달시스템(S2B) 청렴계약' 우수기관에 2년 연속 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 우수기관의 선정 기준은 학교당 평균 조달 실적, 월평균 학교 이용률, 전년대비 증감률, 교육지원청 조달실적 등 총 4개 분야에 걸쳐 정해졌다.

달성교육지원청은 'S2B'를 통해 공공기관의 전자조달 거래 정착과 교육기관의 공정·청렴한 계약문화조성에 기여한 그간의 공로를 높이 평가받았다.

김영옥 교육장은 "일선 학교의 적극 동참으로 대구의 4개 교육지원청 중 유일하게 2년 연속 우수기관으로 선정될 수 있었다"면서 "앞으로도 관내 초·중학교에 적극적으로 계약업무 경감·예산절감 업무를 지원, 청렴한 공직문화 조성에 앞장서겠다"고 전했다.

