전남대 ‘창의적 자산 실용화 지원 사업’ 최종 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남대학교는 ‘대학 창의적 자산 실용화 지원사업’(BRIDGE+사업)의 단계평가 결과 2단계 진입 대학으로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

교육부와 한국연구재단이 지원하는 BRIDGE+사업은 기업이 원하는 제품이나 공정에 필요한 최종수요를 파악해 대학의 유망기술을 이전하거나 대학 간 자율적인 협업을 통해 융·복합 기술사업화를 촉진한다.

전남대는 우수자산 발굴, 기업멤버십(CNU 100 Club) 운영을 통한 파트너십 구축, 기업 최종수요 발굴과 BRIDGE+ 프로그램(R&BD 기획·BM설계·실용화개발 등) 연계를 통한 기술사업화 성과 우수 등 1단계 사업이 전반적으로 잘 운영됐다는 평가를 받아, 올해 11억여 원의 사업비를 지원받게 됐다.

전남대는 지난 18년 1단계 사업에 선정된 이후 2단계 사업(2020년 3월~2023년 2월)까지 이어 수행하게 됨에 따라, 앞으로 기업의 최종수요와 소·부·장 및 3대 신산업과 연계한 유망기술 사업화와, 기술사업화 재투자 등을 통한 수익 창출을 극대화함으로써 대학 기술사업화의 선도적 역할을 수행하게 된다.

정병석 총장은 “BRIDGE+사업은 대학 기술사업화의 선순환 모델을 한 차원 더 높일 수 있는 중요한 사업이다”며 “이번 사업 선정을 계기로 기업의 최종수요와 대학의 고부가가치 기술을 연계한 신산업 창출 기반을 확대하고 상생적인 산학협력을 통해 일자리 창출에 기여함으로써 대학의 사회적 기여를 촉진할 것”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr