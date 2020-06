임실군, 보리수확 농작업대행단 농가소득 증대 향샹

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군의 보리수확 농작업 대행단이 농촌 인력난 해소와 농가소득 증대에 큰 보탬이 되고 있다.

군 농업기술센터는 이달 5일부터 농촌 고령화와 인력부족으로 어려움을 겪는 농가들의 보리수확 작업 부담을 해소하기 위해 보리수확 농작업 대행단을 운영 중이다.

보리수확 농작업 대행단은 올해 총 18농가 20여ha를 대상으로 사업을 추진 중이며,사업 추진을 통해 일손부족에 고충을 호소하고, 보리수확 농기계가 없는 농업인의 호응을 얻고 있다.

올해 보리수확량은 10a당 300kg으로 전년 286kg보다 5% 증가됐으며, 오수·관촌농협에서 40kg당 3만7천원에 수매를 하고 있다.

군 농작업 대행료는 10a당 40,000원으로 일반시세보다 20%정도 저렴하게 책정해 농가의 경영비를 줄여줄 것으로 기대된다.

농업기술센터는 보리수확작업이 적기에 완료될 수 있도록 작업 대행에 전력을 다할 방침이다.

심 민 군수는 “많은 농가들이 고령화에 따른 일손 부족으로 농사를 짓는 데 어려움을 겪고 있다”며 “농작업 대행을 통해 농가의 일손을 덜어주고, 농기계 문제도 해결해 농민들에게 도움을 주고, 소득도 증대시킬 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr