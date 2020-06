광주 서구 풍암동 가게 9곳 ‘the BEST 착한가게’ 선정

광주사회복지공동모금회 ‘현판’ 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)는 지난 15일 광주광역시 서구 풍암동주민센터에서 지속적으로 나눔에 참여한 9개소 가게에 ‘the BEST 착한가게’ 현판을 전달했다고 16일 밝혔다.

the BEST 착한가게로 선정된 풍암동 관내 가게는 ▲삼성디지털프라자 풍암점(대표 김의철) ▲단돈신화 풍암점(대표 정미영) ▲㈜영양(대표 안은석) ▲해성유통(대표 이영수) ▲은빛노인복지센터(센터장 신수현) ▲미소백종한공인중개사(대표 백종한) ▲아이월드어린이집(원장 진용경) ▲맑은소리심리상담센터(센터장 박남수) ▲리빙공간(대표 류신규) 등 9개소이다.

전달식에는 김현남 풍암동주민센터 동장, 권재환 풍암동지역사회보장협의체 위원장, 박상철 기획홍보분과장, 박동영 광주사회복지공동모금회 모금사업팀장, 풍암동 the BEST 착한가게 5개소(단돈신화 풍암점, ㈜영양, 은빛노인복지센터, 미소백종한공인중개사, 아이월드어린이집) 대표가 참석했다.

착한가게란 중소규모의 자영업에 종사하며 매출액의 일정액(최소 3만 원 이상)을 통해 나눔을 실천하는 모든 가게를 말한다. 광주지역에는 지난 2008년 8월 1호점 가입을 시작으로 3490여 곳의 착한가게가 있다.

안은석 ㈜영양 대표는 “착한가게를 통해 나눔을 실천할 수 있어 매우 뿌듯하고 기쁘다”며 “풍암동에 있는 더 많은 가게들이 나눔을 함께 실천 할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

김현남 풍암동주민센터 동장은 “어려운 시기이지만 어려운 이웃들을 위해 지속적으로 나눔을 실천해 주고 계시는 풍암동 착한가게 9개소에 감사드리며, the BEST 착한가게에 선정되심을 진심으로 축하드린다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr