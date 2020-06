[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 16일 대전 도마큰시장에서 장보기 행사를 가졌다고 밝혔다. 도마큰시장은 조폐공사와 자매결연을 맺은 전통시장으로 조폐공사는 이날 구매한 수박 등을 중촌사회복지관에 기증했다. 조폐공사 조용만 사장이 시장에서 수박을 구매한 후 시장 상인과 기념촬영을 하고 있다. 한국조폐공사 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr