경북도, 여성폭력 사각지대 발굴·관리 '반딧불 지원단' 발족

자원봉사자 90명, 여성폭력 대응 민·관·경 협업 프로젝트 수행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 16일 도청 동락관에서 여성폭력 발생 고위험군을 보호하기 위한 '반딧불 지원단 발대식'을 갖고 지역밀착형 사회안정망 프로젝트의 힘찬 출발을 알렸다.

이날 발대식에는 주최기관인 경상북도와 주관기관인 여성긴급전화1366경북센터를 비롯해 협업기관인 경북지방경찰청, 경북상담소시설협의회, 반딧불 지원단원 등 130여명이 참석했다.

'경북 반딧불 프로젝트'는 도내 여성폭력 사각지대를 관리하고, 불법촬영 및 데이트 폭력 등 신종 여성폭력에 대응하는 민·관·경 협업사업이다.

'반딧불 지원단'은 안동·구미·경산·포항지역 상담소와 함께하는 봉사활동가 80명과 안동지역 학생 10명 등 총 90명으로 구성된다. 여성폭력 발생 고위험군의 안전귀가 등 밀착 보호자 역할과 불법촬영 감시단의 역할을 하게 된다. 이들은 단순한 귀가 도우미가 아니라, 대상자와 소통을 통해 밀착 보호자로서 문제를 사전에 예방하고 문제발생 시 빠른 대처를 할 수 있도록 돕는다.

특히, 불법촬영 감시단 활동과 관련해 안동시 지역에서는 학생들에게 여성폭력에 대한 경각심을 일깨우고, 홍보효과를 높이기 위해 불법촬영 감시단으로 활동할 학생 자원봉사자 10명을 반딧불 지원단원으로 위촉했다.

이원경 경북도 아이여성행복국장은 "앞으로 이 사업을 확대해 사회 안전망을 촘촘히 하고, 도민 모두가 여성폭력에 대한 감시자라는 사회적 공감대를 확산함으로써 여성이 안전한 경상북도를 만들어 가겠다"고 강조했다.

