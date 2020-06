건산연, '글로벌 도시의 주택시장과 정책' 세미나 개최

건산연·주택학회 공동 세미나, 23일 오후 2시부터 6시까지 온라인 진행

[아시아경제 김유리 기자] 한국건설산업연구원은 23일 오후 2시 한국주택학회와 공동으로 '글로벌 도시의 주택시장과 정책' 온라인 세미나를 개최한다.

한국을 비롯해 많은 국가에서 도시 주택가격 급등으로 각종 사회 문제가 발생했다. 저금리 기조가 지속될 가능성이 높아 향후 안정세를 쉽게 속단하기도 쉽지 않은 상황이다. 건산연은 이번 세미나를 통해 각국의 주택시장 상황과 정책적 대응을 확인하고 시사점을 제시한다는 목표다.

주제 발표는 '유럽·북미'와 '아시아·태평양', 두 세션으로 나눠 각 지역 주택시장과 정책 대응을 살펴보는 방식으로 이뤄진다. 허윤경 건산연 연구위원이 독일, 이태희·김성환 부연구위원이 영국, 김준형 명지대학교 교수가 미국 시장에 대해 발표한다. 이어 김진유 경기대학교 교수와 이호준 호주 뉴사우스웨일스대 박사과정이 호주, 김선영 도쿄도시대학 연구원이 일본, 이관옥 싱가포르국립대 교수가 싱가포르 시장에 대한 주제 발표를 이어갈 예정이다.

주제 발표 후 김경환 서강대학교 교수의 사회로 종합 토론이 진행된다. 토론회에는 남원석 서울연구원 연구위원, 노승한 건국대학교 교수, 진미윤 LH 토지주택연구원 선임연구위원, 장경석 국회입법조사처 조사관 등이 참석할 예정이다.

행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 온라인으로 진행된다. 실시간 온라인 참가는 건산연 홈페이지 사전 등록을 통해 할 수 있다.

