디아이는 삼성전자와 70억원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 16일 공시했다.

계약금은 지난해 연결 기준 매출액 대비 6.4%다. 계약 종료일은 7월31일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr