'보험사기 게 섰거라' 보험업계, 보험사기 조사 강화

생,손보협회 보험사기조사 모범규준 마련

보험사기조사단(SIU) 역할 강화·신고센터 설치

사기 연루 보험종사자 징계조항도 담아

[아시아경제 오현길 기자] 보험업계가 보험사기를 조사하는 업무를 체계화한다. 해마다 보험사기가 급증한 데 따른 것으로 단계마다 준수해야 할 사항을 자체적으로 마련해 원활하고 공정하게 조사가 이뤄지도록 하겠다는 취지다.

16일 보험업계에 따르면 생명보험협회는 지난 10일 규제심의위원회(규심위)를 열고 보험사기 조사업무 모범규준을 신규로 제정하는 심의 안건을 통과시켰다. 손해보험협회도 조만간 규심위를 통해 모범규준을 제정할 예정이다. 모범규준은 오는 30일부터 시행에 들어간다.

새롭게 마련된 모범규준안의 핵심은 보험사의 보험사기 방지능력을 확보하는 것이다. 보험사는 사기 조사업무의 효율적인 수행을 위해 보험사기 조사전담부서를 설치, 운영할 수 있도록 했다. 대부분 보험사가 자율적으로 보험사기조사단(SIU)을 운영하고 있지만 그 역할이 보다 강화된다.

SIU는 보험금 보상 조직과 구분되는 독립적인 기능을 갖춰야 한다. 또한 보험사기 방지 전략을 수립ㆍ시행토록 규정했다. 신상품 개발할 시 보험사기 유발요인을 지적하거나 인수심사 단계에서 사기성 계약을 차단할 수 있는 방안 등을 제안하는 임무도 도맡게 된다.

보험사는 보험사기 조사원과 보험계약자ㆍ보험수익자 간 이해상충이 발생하지 않도록 조사원이나 조사전담부서에 대한 합리적인 평가기준을 마련하도록 했다.

이와 함께 보험사기 제보 활성화를 위해 신고센터를 설치할 수 있도록 했다. 제보를 통해 부당한 보험금지급을 방지하거나 줄이는 등 보험사기 적발에 기여한 사실이 인정되는 경우 해당 제보자에게 신고포상금도 지급할 수 있도록 하는 규정도 담았다. 제보자의 동의없이 인적사항 등 제보자에 관한 정보를 타인에게 제공하거나 누설하지 못하도록 하는 내용 또한 포함시켰다.

특히 이번 모범규준에는 보험업 종사자가 보험사기에 연루됐을 경우에 대해 징계를 할 수 있도록 하는 조항을 넣었다. 당사자가 보험사기에 연루됐다는 것을 인정할 만한 구체적인 증거를 확보하거나 사기행위를 인정하는 경우 법원에서 사기행위와 관련해 유죄판결을 선고한 경우에 징계나 해촉을 할 수 있게 했다.

그동안에는 법원에서 유죄판결을 받고 난 이후에서야 구체적인 징계 절차에 돌입할 수 있었던 한계를 어느 정도 해소할 수 있을 것으로 예상된다.

보험사기 조사 과정에 대한 금융당국 보고와 수사의뢰, 수사협조 등에 대한 규정도 담겨있다. 보험사기행위로 의심할 만한 합당한 근거가 있는 경우나 2개 이상 보험사가 연루된 사건에 대해 적어도 수사의뢰 시까지 금융감독원에 보고해야 한다.

다만 모범규준은 업계 자율규제를 의미하며 강제성이나 법적 구속력을 가지지 않는다. 생보협회 관계자는 "그동안 업계에서 자율적으로 보험사기 조사를 실시해왔지만 앞으로는 보험사기조사단 운영이 확대되고 사기조사 과정을 공정하게 이행할 수 있을 것"이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr