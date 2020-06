서울 관악구서 고양이 사체 잇따라 발견…경찰 수사 착수

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 관악구에서 처참한 모습을 한 고양이 사체가 잇따라 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 관악경찰서는 지난달 관악구 내 복지시설과 주차장 등에서 살해당한 것으로 추정되는 고양이 사체가 여러 구 발견됐다는 신고를 받고 동물보호법 위반 혐의로 수사 중이라고 16일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난달 22일 오전 4시 30분께 관악구 난곡동의 복지관 인근에서 복부가 훼손된 고양이 사체가 발견됐다. 고양이는 임신 중이었던 것으로 전해졌다. 같은 달 30일에도 관악구 신사동의 한 주차장에서 오른쪽 뒷다리가 훼손된 새끼고양이가 숨진 채 발견됐다.

경찰에 수사를 의뢰한 관악길고양이보호협회 관계자는 "수사를 의뢰한 2건 외에도 범행 장소 인근에서 잔혹하게 살해된 고양이 사체가 지난 3월에만 2구 더 있었다"고 전했다.

경찰 관계자는 "발견된 고양이 사체에 대해 농림축산검역본부에 부검을 의뢰하고 정확한 사인을 조사하고 있다"고 밝혔다.

