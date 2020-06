'데이터 사이언스' 뜬다…DS스쿨, 누적 수강생 1만명 돌파

기업 업무역량 강화로 임직원대상 데이터사이언스 교육 강화 추세

[아시아경제 김희윤 기자] 데이터사이언스 교육기관 DS스쿨은 2017년 6월 첫 데이터사이언스 수업을 선보인지 3년만인 지난 5월 누적 수강생 1만 명을 돌파했다고 16일 밝혔다. DS스쿨은 통계학이나 코딩을 모르는 사람도 수강 후 현업에서 무리 없이 데이터를 다룰 수 있게 하자는 캐치프레이즈로 데이터사이언스 저변확대에 힘써왔다.

수강생의 나이대는 취업 또는 직무 발전을 원하는 25~34세(사원·대리 연령)가 가장 많은 비중(68.51%)을 차지했다. 뒤이어 직무 안정성이 보장된 35~45세(과장·차장·부장 연령)도 18.60%가 데이터사이언스 수업을 수강했다. 학생층(18~24세)도 11.4%를 차지했다. 수강생은 유명 IT 기업이나, 금융기관, 지방자치단체 데이터팀 입사에 성공하기도 했다. 또 데이터사이언티스트 영입을 원하는 스타트업에 수강생 취업을 주선하기도 했다.

데이터사이언스는 ICT 기업은 물론 일반 기업에서도 의사 결정을 위한 필수 항목으로 꼽히고 있다. 데이터를 능숙하게 다룰 수 있는 사람이 부족해 능력 있는 데이터사이언티스트의 몸값은 나날이 뛰고 있다. 미국 기업평가 기업 글래스도어는 2018년 미국에서 가장 연봉이 높은 직업으로 데이터사이언티스트를 꼽았고, 이들 연봉은 평균 9만5000달러(약 1억1300만원)에 달했다.

정수덕 DS스쿨 대표는 “수강생 1만 명 돌파는 커리어 도약을 준비하는 사람들과 데이터 분석을 경영의 주요 판단 기준으로 삼는 기업의 이해가 맞아떨어진 결과”라며 “향후 수업을 더욱 보강해 수강생과 기업 모두 만족시키는 기업으로 발전하겠다”고 말했다.

