LG전자 '제조 AI 리더 과정' 수료식…AI·빅데이터 전문가 육성

LG전자는 15일 경기도 수원시 성균관대학교 자연과학캠퍼스에서 '제조 AI 리더 과정' 수료식을 열었다고 16일 밝혔다. 이날 AI 리더로 선정된 직원 약 20명을 비롯해 LG전자 생산기술원 제조혁신센터장 김병열 전무, 성균관대학교 인공지능대학원장 이지형 교수, 인재개발원 이정환 부원장 등이 참석했다.

LG전자는 성균관대와 협업해 지난해부터 본 과정을 운영하고 있다. 올해는 4월부터 3개월 간 진행했다. 이번 과정 참가자는 성균관대 소프트웨어학과와 시스템경영공학과 교수진으로부터 AI 및 빅데이터 관련 핵심 이론을 교육받고 현업 데이터를 활용한 문제 해결 과제를 수행했다.

LG전자는 제조 분야의 디지털 전환과 스마트팩토리 구축을 위해선 AI와 빅데이터 관련 역량이 필수라고 판단해 생산기술원 주도로 이 과정을 개발했다. 제조 AI 리더 과정을 포함해 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝, 장비 지능화, 스마트팩토리 솔루션 등 맞춤형 교육을 운영 중이다.

LG전자 생산기술원장 홍순국 사장은 "한 치 앞을 내다보기 어려운 사업 환경 속에서 제조 분야의 신속한 디지털 전환은 필수적"이라며 "우수 인재를 지속 육성해 제조 혁신을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.

