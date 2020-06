홍콩이 불안하다 ‘홍콩 금융’을 부산에 데려오자

부산시, 글로벌 금융기관 유치에 박차 ‥ 파격혜택·투자이민제·국제학교 홍보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘홍콩 금융’을 부산에 모셔라! 부산시가 홍콩에 있는 세계적인 금융기관을 부산으로 유치하기 위한 작전에 돌입했다.

최근 홍콩의 국가보안법 제정으로 중국의 홍콩지배력 강화가 예상되는 가운데 미국은 홍콩과의 특권을 배제하는 홍콩 정책법 폐지 카드로 맞서면서 홍콩 정세가 요동치고 있다.

이에 부산시는 지난해 홍콩 시위와 코로나19에 이은 홍콩의 상황이 안팎으로 불안한 상황에서 홍콩에 소재한 글로벌 은행의 부산 유치 등 선제적 전략으로 금융 도시 활성화를 꾀하고 있다.

부산시는 그간 추진했던 해외투자 설명회 마케팅 자료를 재정비하고, BIFC 내 입주 공공기관 등 관계기관과 공조해 홍콩 소재 타깃 기관을 세밀히 선별했다.

이들 타깃을 대상으로 온라인 화상 플랫폼을 활용한 언택트 마케팅을 지속적으로 펼쳤다. 향후 홍콩 입국 제한 해제 시에는 1대1 기업방문과 현지 투자설명회도 계획 중이다. 더이코노미스트와 블룸버그 등 해외 경제 매체 광고와 더불어 모바일앱 광고까지 확대하여 금융중심지 부산의 노출빈도를 더욱 강화할 예정이다.

시는 오는 18일 오후 5시 지옌(Z/Yen)사의 글로벌 마케팅 프로그램과 1만여개의 가입 회원사 네트워킹을 활용해 부산금융중심지 IR을 개최한다. 이어 7월 중에는 온라인 화상 플랫폼인 웨비나를 활용해 홍콩 소재 타깃 기관을 대상으로 온라인 투자설명회를 진행할 계획이다.

오는 7월 민관협력 금융전문기관인 부산국제금융진흥원이 문을 열고 마케팅과 금융 전문가들의 진용이 갖춰지면, 해외금융기관의 부산 유치가 한층 탄력을 받을 전망이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “홍콩 소재 글로벌 금융회사 등에 대한 부산 금융중심지 유치 활동을 더욱 강화해 꼭 성과를 내겠다”며, “앞으로 더욱 적극적인 홍보 활동으로 금융중심지 부산의 위상을 강화하는 데 최선을 다하겠다”고 의지를 전했다.

