G마켓·옥션 "인기상품 최대 69% 할인"

[아시아경제 임혜선 기자] 이베이코리아가 운영하는 G마켓과 옥션이 오는 21일까지 ‘상반기 결산 마트·뷰티 베스트 어워드’를 진행한다. 상반기 내 판매 횟수, 판매 수량, 재구매 비중 등이 가장 높았던 인기상품을 선별해 최대 69% 할인해 판매한다.

이번 행사는 총 11개 마트, 뷰티 카테고리를 대상으로 진행한다. ▲신선식품 ▲가공식품 ▲건강식품 ▲커피/음료 ▲생필품 ▲바디/헤어 ▲생활용품 ▲주방용품 ▲문구/사무용품 ▲건강/의료용품 ▲기저귀/분유 등이 포함된다.

우선, 가장 인기가 많았던 총 9개의 베스트 상품을 소개하고, 정상가 대비 최대 69% 할인가에 판매한다.

G마켓에서 '완도 통통 참전복(25~35미)'은 33% 할인한 2만4900원에, '태송 즉석볶음밥(300g*10봉지)'은 35% 할인한 1만2900원에 판매한다. 면역력 강화에 대한 관심으로 최근 인기가 높아진 '드시모네 키즈 블루베리 유산균(2박스)'는 9만2800원에 5포를 추가로 증정한다.

옥션 베스트 상품으로 '하림 밥싸먹는 닭가슴살 슬라이스햄(12봉지)'은 9900원, '뉴트리 에버콜라겐 인앤업 플러스(4병)'는 16만9000원에 선보인다. '동원식혜(24캔)'는 7900원, '3M 위생장갑(3세트)'는 9200원에 판매한다.

