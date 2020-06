[내일날씨]전국 대체로 '맑음'…강원·경북 일부 소나기

[아시아경제 김지희 기자] 화요일인 16일은 전국이 대체로 맑을 것으로 예상된다. 다만 강원 남부 내륙과 경북 북부 내륙은 오후 한 때 소나기가 내리는 곳이 있을 것으로 보인다. 예상 강수량은 5~20㎜다.

전국 아침 최저기온은 16∼20도, 낮 최고기온은 23∼32도로 전날과 비슷한 수준을 보일 전망이다. 미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다.

아침까지 전남 서해안과 제주도에는 짙은 안개가 끼고, 서해안과 일부 내륙에도 안개가 끼는 곳이 있을 것으로 예상된다. 서해 남부 해상과 남해 서부 먼바다, 제주도 해상에는 안개가 끼는 곳이 있다.

바다의 물결은 전 해상에서 0.5∼1.0m로 일 전망이다. 먼 바다의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.

