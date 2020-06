文대통령 "6·15남북공동선언은 겨레의 마음에 깃든 훈풍" (종합)

6·15 남북공동선언 20주년 기념식 영상 메시지…"무엇보다 중요한 것은 남북 간의 신뢰"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 15일 오후 경기도 파주시 오두산 통일전망대에서 열린 '6·15 남북공동선언 20주년 기념식' 영상 메시지를 통해 "6·15남북공동선언은 겨레의 마음에 깃든 훈풍이었으며, 한반도의 운명을 바꾼 역사적 선언이었다"고 평가했다.

문 대통령은 북한이 최근 남북 간 연락채널을 단절하는 등 긴장을 고조시키고 있는 것과 관련해 한반도 평화를 위한 대화와 소통의 노력은 중단돼서는 안 된다고 강조했다. 문 대통령은 "오늘 역사적인 선언을 기념하는 기쁜 자리에서, 그 선언의 위대한 성과를 되짚어보고 평화의 한반도를 향해 우리가 얼마나 전진했는지 말씀드려야 하는데, 최근의 상황이 그렇지 못해 안타깝고 송구스럽다"고 말했다.

문 대통령은 "최근 북한이 일부 탈북자 단체 등의 대북 전단과 우리 정부를 비난하고 소통창구를 닫으면서 국민들께서 혹여 남북 간 대결국면으로 되돌아갈까 걱정하고 있다"면서 "한걸음이라도 나아가기 위해 항상 얼음판을 걷듯이 조심스럽게 임했지만, 충분히 다하지 못했다는 심정"이라고 덧붙였다.

문 대통령은 "지금 우리의 상황이 녹록지 않기에 숱한 좌절과 가혹한 이념 공세를 이겨내며 끝내 남북정상회담을 성사시킨 김대중 대통령님의 용기와 지혜를 다시 생각하게 된다"면서 "2000년 6월 15일, 한국전쟁 발발 50년 만에 처음으로 남북의 지도자가 마주 앉을 수 있었던 것은 두 지도자가 대화의 힘을 믿었기 때문"이라고 강조했다.

문 대통령은 "2017년 한반도에 전쟁의 먹구름이 짙어가는 상황에서 남북의 지도자가 다시 마주앉을 수 있었던 것도 6·15공동선언의 정신을 이어가고자 하는 의지가 두 지도자에게 있었기 때문"이라며 "한반도는 아직은 남과 북의 의지만으로 마음껏 달려갈 수 있는 상황이 아니다. 더디더라도 국제사회의 동의를 얻으며 나아가야 한다"고 말했다.

문 대통령은 "남과 북이 자주적으로 할 수 있는 사업도 분명히 있다. 무엇보다도 중요한 것은 남북 간의 신뢰입니다. 끊임없는 대화로 남북간의 신뢰를 키워나가야 한다"고 호소했다.

문 대통령은 "우리가 직면한 불편하고 어려운 문제들은 소통과 협력으로 풀어야 할 것"이라며 "반목과 오해가 평화와 공존을 향한 우리의 노력을 가로막게 두어서는 안된다"고 지적했다.

문 대통령은 김정은 북한 국무위원장에 대한 신뢰의 뜻도 나타냈다. 문 대통령은 "한반도 정세를 획기적으로 전환하고자 했던 김정은 위원장의 노력을 나는 잘 알고 있다. 기대만큼 북미관계와 남북관계의 진전이 이루어지지 않은 것에 대해 나 또한 아쉬움이 매우 크다"고 말했다.

문 대통령은 "나와 김정은 위원장이 8천만 겨레 앞에서 했던 한반도 평화의 약속을 뒤로 돌릴 수는 없다"면서 "우리 정부는 소통의 끈을 놓지 않을 것이며, 4·27판문점선언과 9·19평양공동선언의 이행을 위해 끊임없이 노력할 것"이라고 다짐했다.

문 대통령은 전단살포 등 적대행위 중단을 합의한 바 있다면서 "한반도의 평화와 번영을 바라는 사람이라면 누구나 준수해야 하는 합의"라고 말했다.

문 대통령은 "북한에게도 대화의 창을 닫지 말 것을 요청한다"면서 "평화는 하루아침에 오지 않는다. 어려울수록 ‘작은 일부터, 가능한 것부터’ 시작해야 한다. 우리의 운명을 우리 스스로 개척해야 한다. 남과 북이 함께 해야 할 일"이라고 말했다.

문 대통령은 "우리 한민족이 반드시 같이 공존공영해서 새로운 21세기에 같이 손잡고 세계 일류 국가로 웅비하자는 김대중 대통령님의 소회를 기억한다"면서 "평화와 번영을 위해 남북이 연대하고 협력하는 시대를 반드시 열어나가겠다"고 다짐했다.

