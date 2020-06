[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평군(군수 이상익)은 15일 군청 소회의실에서 청렴명예감사관 위촉식을 개최했다고 밝혔다.

이날 위촉식에는 이상익 함평군수를 비롯해 신규 청렴명예감사관 10명이 참석했다.

청렴명예감사관 제도는 행정의 투명성과 효율성을 높이기 위한 군 청렴시책 중 하나다.

지역 사정에 밝고 사회적 신망이 높은 이들을 민간 감사관으로 위촉해 불합리한 제도와 관행 등을 개선하기 위한 목적이다.

이들은 주로 위법·부당한 행정행위에 대해 개선 권고하고 예산 절감 등의 모범사례를 발굴하거나 주민불편사항을 제보하는 역할을 맡게 된다.

이상익 함평군수는 “청렴은 공직사회를 지탱하는 가장 기본적인 가치이자 군정에 대한 군민 신뢰의 근간이다”며 “청렴명예감사관들과 함께 군민 눈높이에 맞는 청렴한 공직사회를 조성해 나가겠다”고 말했다.

