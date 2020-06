화순군, 계약심사·일상감사로 예산 11억여 원 ‘절감’

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 적극적인 계약심사와 일상감사 제도를 운용해 올해 상반기에 예산 11억2500만 원을 절감했다고 15일 밝혔다.

군은 올해 ‘청렴 정착 원년’으로 선포하고 청렴 시책의 하나로 일상감사 기준을 강화했다.

민간자본 보조사업의 경우 애초 ‘3억 원 이상 공사’가 일상감사 대상이었지만, ‘1억 원 이상 공사’로 그 기준을 강화했다.

이에 따라 올해 상반기에 총 159건(계약심사 110건·일상감사 49건) 324억 원의 사업을 심사했다.

심사 과정에서 과다하게 산정된 사업비, 물량 과다 산정과 오류, 불필요한 공정과 공법 등을 감액·조정·변경해 예산을 절감했다.

특히 현장 확인을 통해 불필요한 공정을 없애고 현장 여건을 고려한 공법으로 변경하는 등 현장 심사를 강화했다.

군 관계자는 “행정의 원칙과 기준을 바로 세우고 경제적이고 합리적인 원가 분석을 통해 예산 낭비 요인을 사전에 제거하려는 노력이 예산 절감 성과로 나타난 것 같다”며 “예산이 헛되이 낭비되는 일이 없도록 앞으로 더욱 노력하겠다”고 말했다.

