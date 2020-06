경남도, 여성능력개발센터 기능경기대회 4명 수상 영광

한복디자인과 의상디자인 등 2개 분야 금·은·동 상위권 메달 휩쓸어

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 경남여성능력개발센터가 2020년 경남지방기능경기대회에서 한복 의상디자인 2개 분야 교육과정 수강생 14명 중 한복디자인 금·은·동메달 3명, 의상디자인 동메달 1명, 총 4명이 수상하는 쾌거를 이루었다고 15일 밝혔다.

이번 대회는 경남도가 주최하고 한국산업인력공단 경남지사 등이 후원했으며, 6월 8일~12일까지 5일간 창원·진주·사천·김해 등 4개 지역, 6개 경기장(창원기계공고 등)에서 진행됐다.

도 기능경기대회는 우수한 숙련기술인들을 발굴하기 위해 개최되는 대회로 도내 기술기능분야 전문가 선정에 최고 권위를 자랑한다. 이번 대회에는 폴리메카닉스 등 48개 직종에 427명의 선수가 참가했다.

그러나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 세 차례나 대회가 연기됐거나 센터교육이 3개월가량 중단되는 등 어려움 속에서 거둬들인 성적이라는 점에서 큰 의미가 있다.

대회 입상자에게는 금메달 50만원, 은메달 30만 원, 동메달 20만 원의 시상금과 함께 9월 전북 군산에서 개최되는 전국기능경기대회에 도 대표로 참가할 자격과 국가기술자격 기능사 실기시험면제 등의 혜택도 주어진다.

주영춘 경남여성능력개발센터 소장은 “여성능력개발센터는 기술기능 인재양성을 위해 노력할 것이다”며 “변화하는 시대에 알맞은 다양한 교육과정 개발, 좋은 환경을 위해 직원들과 한마음 한뜻으로 노력할 것”임을 밝혔다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr