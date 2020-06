신천지 신도, '신천지 비판' 구청 직원 선별진료소서 폭행

[아시아경제 정동훈 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사를 받기 위해 찾은 선별진료소에서 구청 직원을 때린 신천지 신도가 경찰에 입건됐다.

서울 서부경찰서는 선별진료소에서 신천지를 비판했다는 이유로 구청 직원을 때린 혐의(폭행 및 공무집행방해)를 받는 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 10일 오전 11시 30분께 코로나19 검사를 받기 위해 서울 은평구의 한 선별진료소를 찾았다가 구청 직원들이 신천지를 비판하는 대화를 나누는 것을 듣고, 이에 항의하면서 구청 직원을 폭행했다. 이 과정에서 A씨를 말리던 다른 구청 직원들과 청원 경찰도 피해를 본 것으로 조사됐다.

출동한 경찰에 의해 파출소로 연행된 A씨는 체온이 37.5도가 넘어 귀가 조치 됐다. 이후 코로나19 검사에서 음성판정을 받았다. 경찰은 피해자 조사를 마치고 조만간 피의자를 불러 조사할 예정인 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr