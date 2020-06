KTNET‘지능형 데이터 기반 디지털무역물류 플랫폼’, ‘2020 인텔리전스 대상’지능형 서비스부문 대상 수상

[아시아경제 황윤주 기자] 국가전자무역기반사업자인 ㈜한국무역정보통신(KTNET)의 '지능형 데이터 기반 디지털무역물류 플랫폼'이 12일 한국지능정보시스템학회에서 주최하는 '2020 인텔리전스 대상'에서 지능형 서비스 부문 대상을 수상했다.

이 플랫폼은 기존에 무역업계가 이용해왔던 전자무역물류시스템 유트레이드허브(uTH) 및 유로지스허브(uLH)에 인공지능, 블록체인, 빅데이터 등 기술을 결합해 플랫폼 서비스로 혁신한 것이다.

인공지능(AI) 기반 국제통일상품분류체계(HS) 코드 자동 추천, AI 상담챗봇 '티봇', 블록체인 기반 수출채권 매입 및 한도관리 시스템 등 다양한 기술을 활용해 서비스를 제공한 점이 높은 점수를 받았다.

지난 30여년간 전자무역물류 중계사업자로서 무역물류 업무의 페이퍼리스(Paperless)화에 중추적인 역할을 수행해 온 KTNET은 디지털무역물류 플랫폼과 함께 데이터 유통 플랫폼 및 데이터센터 구축을 추진하며 포스트 코로나 시대에 선제적으로 대비하고 있다.

KTNET 관계자는 "앞으로 이 플랫폼을 더욱 매끄럽고(Seamless), 혁신적이며(Innovative), 기동성(Mobile)을 갖추도록 혁신해나갈 것"이라며 "업계가 가장 경제적이고 효과적으로 무역물류 업무를 할 수 있도록 KTNET은 앞으로도 디지털무역물류 인프라 구축에 더욱 노력하고 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

