[아시아경제 이춘희 기자] ▲윤성남씨 별세, 김동수(한국주택협회 정책본부장)씨 모친상 = 14일 오후 4시, 경북 구미시 천사요양병원 장례식장 국화실, 발인 16일 오전 8시. (054) 481-4441

