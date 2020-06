[아시아경제 박종일 기자] 14일 구로구에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 1명 추가됐다.

구로구 71번 확진자는 구민인 군사안보지원사령부 관련 확진자와 구 68번 확진자의 가족이다.

지난 10일 남편의 확진에 따라 검체 검사를 받고 음성으로 판명돼 자가격리 중이었다. 13일 발열 증상이 나타나 구 선별진료소에서 다시 검체 검사를 받고, 14일 오전 양성으로 판명됐다.

자가격리 중이어 외출은 없었다. 이 확진자는 격리병원으로 이송, 주거지에 대한 방역소독은 완료됐다.

□ 추가 확진자 기본정보

구로구 71번 확진자(여, 37세) 신도림동 거주

박종일 기자 dream@asiae.co.kr