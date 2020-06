'코빅' SS501 김규종, 직소로 등장…수능 금지곡 'U R Man' 무한 반복

[아시아경제 김정호 기자] '코미디 빅리그'에 SS501 멤버이자 배우 김규종이 깜짝 출연했다.

14일 오후 방송된 tvN 예능프로그램 '코미디 빅리그'에서는 김규종이 공포영화 '쏘우'의 캐릭터인 직소 연기를 펼치는 모습이 공개됐다. 더불어 그는 개그우먼 이은형과 호흡을 맞췄다.

이날 직소로 분장한 김규종이 세발자전거를 힘들게 끌고 무대 위에 등장해 시선을 집중시켰다.

이어 직소가 마스크를 벗자 의외의 인물이 등장했다.

직소의 정체는 바로 SS501 멤버 김규종이었다. 김규종은 SS501의 히트곡이자 수능 금지곡으로 유명한 'U R Man'에 맞춰 안무를 추기 시작했다.

그는 웃음기라고는 전혀 없는 진지한 얼굴로 춤에 열중한 것도 모자라 후렴구를 무한 반복 댄스로 선보였다.

아울러 중독성 강한 노래와 춤은 물론, 이은형과 마치 한 팀인 것처럼 활약한 김규종의 예능감에 현장 개그맨들도 뜨거운 리액션으로 화답해 웃음을 안겼다.

이어 그는 'U R Man' 구절을 반복했다. 김규종은 숨을 헐떡이며 멈추지 않고 안무를 추는 모습을 보여 시청자들에게 웃음을 안겼다.

한편, '코미디 빅리그'는 매주 일요일 오후 7시 45분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr