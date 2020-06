'화양연화' 박시연 "유지태 막아주면 깨끗이 떠나겠다"...이보영 "막지 않을거다"

[아시아경제 강혜수 기자] 14일 오후 방송된 tvN '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'에서는 박시연이 이보영에게 유지태를 막아달라고 부탁하는 장면이 그려졌다.

이날 장서경(박시연)은 윤지수(이보영)에게 찾아가 "지수씨 신념이 사랑하는 사람 잘못을 놔두는게 아니라면 재현씨(유지태) 막아달라. 그럴 수 있는 사람은 지수씨 밖에 없다"고 말한다. 그리고 이혼 서류를 내밀며 "막아주면 내가 떠나겠다. 깨끗이"라고 제안한다.

하지만 윤지수는 "미안하지만 선배 막지 않을거다"라고 답한다. 이에 장서경은 "좋다. 그럼 계속 불륜녀, 상간녀로 살아라. 평생"이라면서 "그런데 당신들 왜 나하고 아빠는 피해가냐"고 묻는다.

장서경의 질문에 윤지수는 "제자리로 돌아온 선배라면 절대로 남의 걸 빼았지 않는다"고 대답하고, 장서경은 "그럼 내가 우습겠네"라고 말한다.

tvN 드라마 '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'은 매주 토일 오후 9시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr