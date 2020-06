'당나귀귀' 안정환, 심영순에 꽃다발 선물...리즈 시절 현빈과 찍은 CF 소환

[아시아경제 강혜수 기자] 14일 오후 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 안정환이 꽃다발로 심영순의 마음을 사로잡았다.

이날 방송에서 안정환은 현주엽과 함께 심영순의 특별 클래스에 참석했다. 안정환은 클래스를 지도하고 있는 심영순에게 꽃다발을 슬쩍 내밀어 심영순의 마음을 흔들었다. 이에 전현무는 "에이 안정환씨, 에이"라며 인상을 찌푸렸고, 김숙은 "이쁨 받을 수 밖에 없네"라며 감탄했다.

꽃다발을 본 심영순은 "이게 뭐야. 아유 이뻐라 내가 꽃 좋아하는 줄 어떻게 알았어"라며 평소에 내보이지 않는 하이톤 목소리를구사해 현주엽의 심기를 불편하게 만들었다. 심영순의 하이톤 목소리를 들은 전현무는 "저런 목소리가 있으셨군요. 선생님"이라며 놀라움을 금치 못했다.

또한 전현무는 안정환 리즈 시절 현빈과 찍은 '꽃을 든 남자' CF를 언급하며 클래스는 영원함을 강조했다. 안정환이 "너무 선생님하고 잘 어울리죠"라고 하자 심영순은 "같이 사진 찍자"며 안정환을 옆으로 잡아끌어 웃음을 자아냈다.

일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적 자아성찰 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시 KBS2에서 방송된다.

