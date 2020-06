'런닝맨' 유재석, '연예인 아니었으면 여자에게 인기 없었을 사람 1위'

[아시아경제 강혜수 기자] 14일 오후 방송된 SBS '런닝맨'에서 유재석이 '연예인 아니었으면 여자에게 인기 없었을 사람 1위'로 뽑혔다.

이날 방송에는 오는 19일 방송되는 SBS 금토드라마 '편의점 샛별이'의 주인공 지창욱, 김유정, 한선화, 도상우가 출연해 편의점 레이스를 펼쳤다.

두번째 미션은 답변을 먼저 듣고 질문을 유추하는 게임이었다. 첫번째 문제는 전소민이 뽑았다. 질문을 본 전소민은 정답이 "유재석"이라고 말하면서, "그냥 한 명이다. 유재석 한 명"이라고 강조했다. 또한 "만약 2등이 있다면 유재석은 저어어어기 위에 있다"고 덧붙였다.

전소민의 설명에 멤버들은 "좋은거냐 나쁜거냐"라고 물었고, 전소민은 "오직 유재석이니까 좋은거지"라고 답해 궁금증을 더했다. 이에 제작진도 전소민의 설명에 모두 공감했다고 전해 멤버들을 더욱 혼란에 빠트렸다.

이때 김종국이 "유재석이라 괜찮은거다"라고 답하자 전소민은 "틀렸지만 뭔가 비슷하다"라고 말했다. 이에 "연예인 아니면 큰일 날 사람", "다시 태어나도 연예인 할 사람"등이 쏟아졌다. 그러다 김종국이 "연예인 아니었으면 여자에게 더럽게 인기 없었을 사람"이라는 답을 내놨는데 바로 정답이었다.

이에 유재석은 김종국과 함께 자축 세레머니를 선보여 웃음을 자아냈다.

