[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)가 본관 8층 위니아 매장에서 장마에 대비한 여름철 필수 아이템인 제습기를 선보이고 있다.

위니아 제습기는 듀얼컴프레서(압축기)를 장착해 두개의 실린더가 움직이며 진동과 소음을 줄이고 효율을 높여 더욱 강력한 제습이 가능하다.

대한아토피협회로부터 '아토피 안심마크(KAA)'를 획득해 안심하고 사용할 수 있다.

이 제품의 가격은 16ℓ 47만9000원, 18리터 49만9000원에 판매하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr