[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연) 1층 패션잡화 매장에서 선보이고 있는 휴대 간편한 접이식 양우산이 인기를 끌고 있다. 양우산은 변덕스런 날씨에 양산과 우산으로 겸용이 가능하며 가볍고 접었을 때 사이즈가 작아 휴대가 편리하다.

