'사람이 좋다' 전미라, 美 체류 중인 윤종신 걱정…"코로나 위험한데 미국 시위까지 겹쳐"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 윤종신 아내 전미라가 방송을 통해 미국에 체류 중인 남편 윤종신의 근황을 전했다.

14일 방송된 MBC 휴먼다큐 '사람이 좋다'에서는 한국인 최초 ATP투어 우승, 단식 42연승 기록, 세계랭킹 36위를 달성한 이형택이 출연했다.

이날 방송에서 이형택과 전미라는 테니스 코트에서 만나 대화를 나눴다. 이들은 서로의 안부를 물으며 반가워했다.

오랜만에 이형택을 만난 전미라가 "TV에서 종종 본다. 이스타"라고 장난을 걸어오자, 이형택은 "아이 왜 이래. 셀럽(윤종신) 와이프"라고 대꾸했다.

이에 전미라는 현재 미국에서 체류 중인 남편 윤종신을 언급했다.

그는 "우리 신랑 어떻게 해?"라며 어색한 웃음을 지어보였다. 그러자 이형택이 "연락은 되지?"라고 물었다.

전미라는 "생사확인은 되고 있다. 괜찮다고 하더라"고 전했다.

이어 "맞을까 봐 집 밖으로 안 나간다더라"면서 "코로나19도 위험한데 미국 시위까지 겹쳤다"고 윤종신의 근황을 전했다.

