'인천형 생활속 거리 두기' 무기한 연장…인천대공원·월미공원 등 폐쇄

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 관련한 정부의 수도권 방역 강화 조치에 발맞춰 '인천형 생활 속 거리 두기'를 무기한 연장한다고 14일 밝혔다.

시는 지난달 29일부터 시작한 인천형 생활 속 거리 두기를 애초 이날까지 시행할 예정이었다.

그러나 최근 코로나19가 수도권을 중심으로 계속 확산하자 확진자 발생 현황이 안정될 때까지 기한 없이 거리 두기를 연장하기로 했다.

정부 방침에 따라 인천대공원, 월미공원 등 공공 다중이용시설은 실내외 구분 없이 계속 운영을 중단한다.

도서관·공연장·연수원 등 실내문화시설과 자연휴양림, 아파트·실외체육시설 등도 문을 닫는다. 헬스장 등 아파트 입주민 공동 이용시설에 대해서도 운영을 자제하도록 했다.

행사·축제·교육 등은 중단 또는 취소를 원칙으로 하며, 노인복지관·경로당·종합사회복지관·장애인복지관 등은 개방을 연기하되 긴급 돌봄을 위한 프로그램은 제한적으로 운영한다.

또 공공기관과 공기업 직원은 재택근무나 시차 출퇴근 등 유연 근무를 적극적으로 활용할 예정이다.

박남춘 시장은 "코로나19 지역사회 확산을 차단하기 위해 더욱 강화한 인천형 생활 속 거리 두기로 전환했으나 수도권을 중심으로 확산세가 증가하고 있다"며 "생활 속에서 방역수칙을 철저히 지켜달라"고 당부했다.

인천에서는 최근 개척교회 모임과 쿠팡 부천 물류센터 관련 감염자가 잇따라 발생하는 등 이날 현재 코로나19 누적 확진자가 모두 316명에 이른다.

