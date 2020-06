포항시, 대표 먹거리·즐길거리 5미5락 선정 … 7월 온라인 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 지역 '12경(景)'에 이어 포항 5미(味)·5락(樂)을 선정해 대표 관광 자원 홍보에 적극 나선나고 14일 밝혔다.

포항시는 지난달 지역 대표 먹거리와 즐길거리 선정을 위해 시청 홈페이지와 읍·면·동 방문객, 시직원 등을 대상으로 설문조사를 실시해 먹거리와 즐길거리 5가지씩 선정했다.

포항 대표먹거리 5가지에는 포항물회, 구룡포과메기, 구룡포대게, 돌문어, 장기산딸기가 뽑혔다. 즐길거리 5가지에는 포항국제불빛축제를 비롯해 호미곶한민족해맞이축전, 칠포재즈페스티벌, 호미반도해안둘레길걷기, 포항스틸아트페스티벌이 선정됐다.

포항시 관계자는 "7월 초 한국관광공사와 협업해 5미5락 선정기념 온라인 이벤트를 실시할 계획"이라며 "향후 이들 아이템을 연계한 관광 상품을 개발해 침체된 지역 관광에 활기를 불어넣을 다양한 방안을 마련하겠다"고 전했다.

