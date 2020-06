철도공단, 인도·몽골 등지에 코로나19 극복 기부활동

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도시설공단은 인도네시아, 인도, 몽골 등지에서 기부활동을 편다고 14일 밝혔다.

해당 국가는 해외철도 수주활동이 활발한 국가로 기부활동은 신종 코로나바이러스감염증 위기 극복을 돕는데 초점이 맞춰진다.

우선 철도공단은 인도네시아에 코로나19 진단을 위한 이동용 검진소 설치를 지원했다. 인도네시아에선 현재 자카르타 경전철 1단계 사업을 마무리하고 2단계 사업관리 용역을 수행 중이다.

또 철도공단은 동아시아 철도공동체 구현을 위해 협력하고 있는 몽골과 서남아시아 철도 주요 사업국 인도에는 손 세정제와 비대면 방식의 체온계 등 생활방역용품을 지원함으로써 글로벌 공기업으로서의 사회적 가치 실현에 앞장서고 있다.

앞서 철도공단은 2004년 창립 이래 21개국에 철도를 수출하면서 상생 파트너십 관계를 유지하고 있다. 특히 해외 건설현장 인근 초등학교에 장학금 전달과 지진 및 홍수 피해 극복을 위한 구호물품을 지원하는 등 글로벌 사회공헌활동을 지속적으로 전개하고 있다.

철도공단 김상균 이사장은 “이번 지원 활동이 세계적으로 대유행 하는 코로나19를 극복하는 데 도움이 되길 희망한다”며 “철도공단은 앞으로도 국가별 맞춤형 봉사활동를 지속적으로 시행해 글로벌 공공기관으로서 사회적 책임과 국내 기업의 해외수주활동을 적극 지원할 것”이라고 말했다.

