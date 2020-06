아스팔트 열 식히고 미세먼지도 제거 … 서울시내 '클린로드' 7곳 설치

발산·종로3가·장한평역 등 6곳 추가 … 세종대로 340m 구간 15일부터 가동

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 여름철 뜨거운 열기로 달아오른 아스팔트 온도를 낮추고 도로의 먼지 제거에도 효과가 있는 클린로드를 서울시내 6곳에 추가 설치한다고 14일 밝혔다.

특히, 최근 갑자기 더워진 날씨로 인해 세종대로에 설치돼 있는 클린로드를 15일부터 우선 가동한다.

클린로드는 도로 중앙선에 작은 사각형 모양으로 설치된 시설물로, 지하철역에서 유출돼 버려지는 지하수를 활용해 도로면에 물을 분사하는 시스템이다.

서울시가 지난해 여름 세종대로 340m 구간에 135개의 클린로드를 설치해 하루 3번 가동시킨 결과, 뜨거워진 아스팔트를 식혀주고 도로 미세먼지를 줄이는데 효과가 있었다.

이에 따라 시는 올해 발산역(280m·143개)과 증미역(156m·53개), 효창공원앞역(255m·86개), 종로3가역(168m·60개), 종묘앞(385m·129개), 장한평역(150m·102개) 등 6곳에도 클린로드를 추가 설치중이다.

시는 또 '2020 클린로드 기본 및 실시설계용역'을 통해 시 전체 역사 368곳과 4개 물재생센터(서남·중랑·탄천·난지)에 클린로드 설치가 가능한지 조사하고, 확대 설치도 검토할 계획이다.

김학진 서울시 안전총괄실장은 "여름철 뜨거워진 아스팔트 지면 온도를 낮추고 타이어 분진 등으로 발생하는 미세먼지 제거에도 효과가 있는 클린로드를 확대 설치하게 됐다"며 "물 분사로 인해 보행 중이나 차량통행 시 불편함이 있을 수 있으니 시민들께 이해를 부탁드린다"고 말했다.

