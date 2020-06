[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 여름 수난사고에 대비해 특별 구조훈련을 실시했다.

경기소방본부 특수대응단은 지난 11~12일 이틀간 충북 단양 소재 남한강에서 장마철 수난(급류)사고 특별구조훈련을 진행했다고 14일 밝혔다.

이날 훈련은 길이 300m, 강폭 50m의 남한강에 실제로 사람이 물에 빠져 휩쓸려 떠내려가는 상황을 가정해 진행됐다.

특수대응단 관계자는 "이번 훈련은 긴급한 구조가 필요한 사람에 대해 수영에서부터 보트와 항공기 활용까지 총괄적인 수난사고 구조능력 향상을 위해 실시됐다"며 "실전같은 훈련을 통해 수난사고 발생 시 신속하고 효율적인 대응으로 도민의 안전과 생명을 보호하겠다"고 강조했다.

