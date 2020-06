대구시 "코로나 생계곤란 '긴급복지' 신청하세요" … 사업비 85% 남아

코로나19에 지난 3월 '긴급복지지원' 기준 완화

1413억 예산 편성…현재 14%가량만 지급돼

6월 들어 신청 폭증 추세…1~5월 3분의 1 넘어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 생활이 급격히 어려워진 취약계층을 위해 '긴급복지지원 제도' 기준을 완화, 위기 가정을 적극 발굴하고 있다고 14일 밝혔다.

'긴급복지지원 제도'는 휴업·폐업·실직 등 위기사유로 생계가 어려워진 저소득층에게 긴급생계비 등을 일시적으로 신속하게 지원하는 제도다. 대구시는 코로나19 장기화에 따른 위기가구의 급증을 감안, 지난 3월 23일부터 위기사유에 '코로나19로 인한 생계곤란'을 추가했다.

코로나19 지역사회 감염 피해가 극심했던 만큼 추경예산을 통해 1413억원(국비 1130억원 포함, 2019년 126억원)을 편성했고, 6월11일 기준 1만6978가구에 200억원을 지급했다. 현재까지 총 사업비의 14.1%가 지급된 셈이다.

지난 4~5월까지는 대구시 긴급생계자금 지급과 중복지원이 허용되지 않아 신청률이 낮았으나, 긴급생계자급 지급이 완료된 6월부터는 신청이 급격하게 증가하고 있다는 게 대구시의 설명이다. 올해 1~5월까지 총 147억원이었으나 6월 들어 11일 현재까지 벌써 53억원에 달할 정도다.

대구시는 5월말 개시된 복지사각지대 발굴시스템을 통해 임대료 체납, 단전·단수, 건보료 체납 등 32개 종류의 위기 신호가 있는 17만7000가구를 전수조사해 위기가구를 선제적으로 발굴해 지원해 오고 있다. 9월말까지 생활이 어려운 시민들에게 우선 750억원을 지원하고 하반기 코로나 재유행 및 동절기를 대비해 10~12월 3개월간 450억원을 집중 지원할 계획이다.

김재동 대구시 보건복지국장은 "대구시와 8개 구·군은 위기에 처한 시민들이 힘을 낼 수 있도록 긴급복지지원 사업을 적극 추진하고 있으니 생활이 어려운 시민들은 주저하지 마시고 주소지 읍·면·동이나 보건복지센터 129, 시 홈페이지에서 도움을 요청해 달라"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr