구리시, 코로나 방역요원 근무환경 개선 '팔걷어'

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 코로나19 방역요원들의 근무환경 개선을 위해 워킹 쓰루 설치 및 운영시간 조절, 휴식 공간 마련 등에 나선다.

구리시는 먼저 선별진료소 코로나19 장기화에 대비하고 직원들의 근무환경 개선을 위해 워킹 쓰루 설치 및 두꺼운 레벨D 방호복 대신 간편한 전신가운 등 개인보호구 4종 세트를 착용할 수 있도록 했다.

또 선별진료소 사전 예약제를 도입하고, 기온이 높은 오후 시간대에는 운영시간을 줄이거나 탄력적으로 조정하기로 했다. 아울러 휴식을 취할 수 있는 냉방시설을 갖춘 카라반도 준비했다.

안승남 구리시장은 "가만히 있어도 땀이 나는 한여름 땡볕에서 방호복을 입고 검사에 매진하다 쓰러지는 안타까운 사례가 발생하고 있다"며 "더 이상 이런 일이 일어나서는 안 된다고 생각해 구리시는 선제적으로 방역요원들의 근무환경 개선을 추진하게 됐다"고 설명했다.

한편 구리시보건소는 발열, 호흡기증상이 나타날 경우 전화(031-550-8432)연락 후 상담을 받고, 일정 간격 생활 속 거리두기, 손씻기, 마스크착용 등 코로나19 생활수칙 실천을 당부했다.

