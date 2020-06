경기관광公, 31개 시·군 업무연찬 마무리…관광자원 디지털화 '속도'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기관광공사가 코로나19로 침체된 도내 관광산업 활성화를 위해 추진한 도내 31개 시ㆍ군과의 릴레이 업무연찬이 모두 마무리됐다.

경기관광공사는 도내 관광업계 위기극복, 시ㆍ군 관광 빅데이터 구축, 디지털 관광 플랫폼 구축, 지역 관광 현안 등을 주제로 폭넓은 이야기를 나누기 위해 지난 3월4일 포천ㆍ구리시에서 시작된 업무 연찬이 이달 10일 시흥시를 끝으로 모두 끝났다고 14일 밝혔다.

이번 연찬에서 대부분의 지자체들은 관광 디지털화는 시ㆍ군에서 해야 할 일이지만 엄두가 나지 않았는데 도에서 적극 추진하면 시ㆍ군 입장에서 큰 도움이 될 것이고, 필요하다면 예산을 지원하겠다는 입장을 밝혔다.

경기관광공사는 이에 따라 도내 31개 시ㆍ군의 지난 15년 간 관광정책과 공공데이터를 수집, 분석 해 누구나 쉽게 열람이 가능한 온라인 서비스를 구축할 계획이다. 또 기관별 역할을 나눠 디지털 플랫폼 사업을 공동 추진한는 업무협약도 계획 중이다.

특히 관광 스토리를 시ㆍ군으로부터 추천받아 개발 가능성을 검토한 뒤 스토리텔링형 콘텐츠로 만들어 시ㆍ군별 랜드마크화하는 작업도 추진할 예정이다.

유동규 사장은 "코로나 19로 관광 디지털화는 피할 수 없는 과제가 됐다"며 "도내 31개 시ㆍ군의 도움을 받아 전국 최고 수준의 관광자원 디지털화를 추진하겠다"고 강조했다.

